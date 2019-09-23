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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها في صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع «فيس بوك».
الصور علقت عليها لقاء وكتبت: «من اليوم الثاني لمهرجان الجونة رأيكم يهمني»، وظهرت وهي ترتدي فستان فضي عاري الكتفين.
فستان لقاء أحدث خلافا بين محبيها، حيث اعتبر البعض أن التصميم غريب، بينما أمطرها عدد كبير من متابعيها بعبارات الغزل.
حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة حضره عدد كبير من النجوم ومنهم يسرا، ليلى علوي، ريهام عبدالغفور، رشا مهدي، بشرى، محمد رمضان، نجلاء بدر، منى زكي، روجينا، شرف منير، أشرف زكي، شريف رمزي، رانيا يوسف، المطرب أبو.
الفنانة المصرية تغيبت عن الموسم الرمضاني هذا العام، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «أبواب الشك، كما شاركت الفنانة في بطولة مسلسل «بين عالمين»، مع الفنان طارق لطفي.
مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء بالجونة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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