شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تعلن مقاضاة كل من يُغني أو يعيد توزيع أغانيها والان مع التفاصيل

حذرت الفنانة التونسية لطيفة من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات "تويتر" منعدم استخدام أغانيها أو إعادة توزيعها، وذلك نظرا لأنها قامت بإنتاج أغلب ألبومتها.

وعلقت لطيفة قائلة، "أعتقد بما أنى تعبت فى مشوارى، وأنتجت كل ألبوماتى وفيديوهاتى بمجهودى الفردى، وسأتخذ نفس موقف ريما الرحبانى، وأتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد كل من يغنى أو يسجل أو يعيد توزيع أى أغنية من أغانيا".

ويذكر أن آخر ألبومات لطيفة كان ألبوم "فريش" الذى طرحته قبل حوالى عامين، وتضمن 12 أغنية وهى: "فريش وكل اللى حبوا ولا يا عبد الله وتحلو الأيام وملحوقة وبحر الغرام وعشان حبيت وأخون لا وطبعك عنيد وأول مرة يا حبيبى والهم كبره وليلة".

كما أحيت لطيفة حفلا ناجحاً الأيام الماضية فى الأسكندرية، وسط حضور محبيها ومعجبيها، وقدمت لطيفة مجموعة من اغانيها التى يتفاعل مع الجمهور .