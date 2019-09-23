"فريندز".. مشكلة جسدية للبطلة هددت المسلسل بالانهيار

لا يمكننا الاختلاف على كون أبطال مسلسل Friends الستة، أحد أهم أسباب نجاحه واستمراره كل هذه الأعوام، لكن هل كان بإمكان المسلسل أن يحافظ على نفس مستوى النجاح مع انسحاب أحد أبطاله؟

صحيفة "ميرور" البريطانية تجيب عن هذا السؤال، في أعقاب إعلان الممثلة الأمريكية ليزا كودرو أنها كانت ترغب في الانسحاب من مسلسل "فريندز" خلال تصويره، ودور مات لوبلان المؤثر في إقناعها بالبقاء.

وكشفت كوردو في حوار للصحيفة عن أسباب رغبتها في الانسحاب، قائلة: "كنت أشعر بشعور سيء من دور (فيبي)، صحيح أنني قدمت دور الفتاة الغبية من قبل، إلا أنها ليست حقيقتي، وأعتقد أني خدعتهم خلال تجربة الأداء، لذا تمكنت من الفوز بالدور".

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وأضافت: "كنت الوحيدة التي استطاعت تحمل مراحل تجربة الأداء، لذلك نجحت في الفوز بدور فيبي، ولكن معاناتي مع الشخصية لم تنته وظللت أفكر في الانسحاب، وهنا تدَخل مات لوبلان".

ونجح لوبلان في إقناعها بالبقاء، بعد أن لفت نظرها إلى أنها تبذل جهداً كبيراً، وأن عليها فقط أن تسترخي وتثق في نفسها، كونها تقوم بالدور -في ذلك الوقت- لأكثر من 3 أعوام، وبالفعل أسفر حديثه الحماسي عن استمرارها لـ7 أعوام إضافية، إلى أن انتهى عرض المسلسل عام 2004.

وأشارت كوردو في لقائها مع كيفن في برنامج "Hiking With Kevin" إلى معاناتها مع جسمها خلال تصوير المسلسل، إذ كانت ترى نفسها أشبه بالجبل مقارنة بزميلاتها جينيفر أنيستون "رايتشل"، وكورتني كوكس "مونيكا" لأن كلتيهما أصغر حجمًا منها، إلا أنها تعلمت بمرور الوقت أن تتجاوز مشاكلها وتتقبل جسدها كما هو.