شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود للمصريين: لو نسينا لغتنا هيجى وقت ونحس أننا لا مصريين ولا أمريكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، من المصريين، الحفاظ على لغتهم ولهجتهم المصرية، مؤكدا أن هناك بلاد تتشبث بلغتها وتصمم بالرد عليهم بها.

وأشار مسعود، من خلال مقطع فيديو، إلى نشأته فى مصر ثم السفر مع أسرته إلى كندا، قائلا: "أنا واخواتى وماما وبابا سافرنا كندا وعمرى 3 سنوات ونصف، وهما كانوا بيتكلموا مصرى، فأنا بردو حبيت انى أتكلم مصرى، أنا سافرت بلاد كتير جدا وكلهم بيتكلموا اللغة بتاعتهم وفى منهم كمان بيصمموا أنك تتكلم وترد عليهم باللغة بتاعتهم".

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وتابع مسعود: "أنا عاوز أقولكم لو انتو نسيتوا اللغة المصرية هيجى وقت وتحسوا أنكم لا مصريين ولا أمريكان، حتى الناس اللى عايشه هنا فى أمريكا".

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، اختارت الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى"، وهى المبادرة التى أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض، ومقسم حسب الفئات العمرية.

يشار أن مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم فى الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.