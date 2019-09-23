شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أرملة الفنان عبد الله محمود تعرض منزلها للبيع لسداد ديون نجلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الكاتبة حنان البنبى، أرملة الفنان الراحل عبدالله محمود، مسكنها الذى تقيم فيه للبيع، حتى تتمكن من سداد مبلغ 800 ألف جنيه لزوجة ابنها أحمد عبد الله محمود، وهى الممثلة سارة نخلة.

وقالت البنبى لـ"الخليج 365"، إنها اضطرت أن تسلك هذا الأمر، كى تدفع لزوجة إبنها ما تدعى أنه حقها، إما أن يُسجن نجلها الفنان الشاب أحمد عبد الله محمود، لافتة إلى أن هذا المنزل قضت فيه أجمل أيام حياتها، وذكرياتها تتمثل فى كل أركانه، لكنها لن تسمح بسجن نجلها أيا كانت التضحيات.

وأضافت أرملة الفنان عبد الله محمود قائلة: "أبحث بالفعل عن سكن أقل وجيران غير الذين كبرت معهم وآلفتهم وكأنهم أهلى، لكن هذا هو الواقع المّر الذى يفرض نفسه رغما عنى".

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كانت الممثلة سارة نخلة قد حررت يوم 26 أكتوبر الماضى، المحضر رقم 16125 جنح الدقى لسنة 2018 اتهمت فيه زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود بالتعدى عليها بالضرب وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح التى عاقبته بالحبس 3 أشهر، ومنذ هذا التاريخ وهناك مشاكل أسرية بين الزوجين تنظرها المحاكم حتى الآن.

ومن المعروف أن الفنان عبد الله محمود قد توفى فى 9 يونيو عام 2005 بعد صراع قصير مع مرض السرطان، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية المهمة، كانت بداياته من خلال مسلسل "البوسطجى"، وهو العمل الذى أهله لأولى تجاربه السينمائية مع المخرج العالمى الراحل يوسف شاهين من خلال فيلم "إسكندرية ليه"، وبعدها توالت أعماله فى السينما فقدم مع الزعيم عادل إمام فيلمى "شمس الزناتى" ثم "حنفى الأبهة"، وبعدها قدم فيلم "الإحتياط واجب"، مع النجم الراحل أحمد زكى، و"الطوق والأسورة" مع شريهان وفردوس عبد الحميد، و"الطريق إلى إيلات"، مع المخرجة أنعام محمد على، والنجوم عزت العلايلى ونبيل الحلفاوى، و"المواطن مصرى"، مع النجم العالمى الراحل عمر الشريف، والنجم عزت العلايلى، ومن أشهر أدواره فى الدراما التليفزيونية مسلسل "ذئاب الجبل "، والذى قدم من خلاله دور ضابط الشرطة.