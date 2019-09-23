شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الفيلم التاريخى Midway بدور العرض فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخرج رولاند إميريش فيلم Midway عن رواية مليئة بالحركة لمعركة Midway التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، وطرحت شركة Lionsgate المنتجة أول تريلر للعمل، الذى من المقرر طرحه يوم 8 نوفمبر المقبل.

الفيلم من تأليف المؤلف ويس توكي استنادًا إلى الأحداث الحقيقية، يركز فيلم Midway على الحرب على ضفاف المحيط الهادئ في أعقاب الهجمات على بيرل هاربور، والتي دافعت فيها القوات الأمريكية عن الساحل الغربي للقارة الأمريكية من البحرية الإمبراطورية اليابانية، وتعتبر معركة Midway نفسها معركة حاسمة خلال الحرب.

ويدور العمل الجديد في إطارالأكشن والدراما وسرد للتاريخ، فيلم Midway من بطولة إد سكرين، باتريك ويلسون، لوك إيفانز، آرون إيكهارت، نيك جوناس، دارين كريس، ماندي مور، دينيس كويد وودي هارلسون، ومعظم الممثلين الأساسيين سيصورون ملازمين وأمريكيين حقيقيين خلال الحرب.

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وصرحت شركة Lionsgate المنتجة عن الفيلم "إن العمل، الذي يستند إلى أحداث الحياة الحقيقية لهذا الانجاز البطولي، يروي قصة القادة والجنود الذين استخدموا غرائزهم وثباتهم وشجاعتهم للتغلب على الصعاب".

وكان قد قام المخرج إميريش بإخراج العديد من الأفلام منها : Independence Day، The Day After Tomorrow، 2012، Stonewall، وغيرهم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Rolling Stone".