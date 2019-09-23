فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها: "بأي حال عدت يا عيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورة تحتفل فيها بعيد ميلادها.

وكتبت فجر في تعليقها على الصورة: "كل عام وأنا بخير.. 23-9-2019 بأي حال عدت يا عيد.. بما مضى أم بأمر فيه تجديد.. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي.. شيء تتيمه عين ولا".

يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.