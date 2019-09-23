محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورة تحتفل فيها بعيد ميلادها.
وكتبت فجر في تعليقها على الصورة: "كل عام وأنا بخير.. 23-9-2019 بأي حال عدت يا عيد.. بما مضى أم بأمر فيه تجديد.. لم يترك الدهر من قلبي ولا كبدي.. شيء تتيمه عين ولا".
يذكر أن فجر السعيد أصيبت بتسمم حاد في الدم، أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة، وتخضع للعلاج حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر فجر السعيد تحتفل بعيد ميلادها: "بأي حال عدت يا عيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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