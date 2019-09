لحظة وصول نجم "صراع العروش" بيتر دينكليج لحفل جوائز إيمي

تداول رواد موقع تويتر لقطات من وصول النجم بيتر دينكليج لحفل جوائز أكاديمية علوم وفنون التليفزيون المعروفة باسم جوائز "إيمي Emmy " في دورتها رقم 71 لعام 2019 الجاري.



وتحتضن قاعة مايكروسوفت ثيتر بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فعاليات حفل توزيع الجوائز المرتقب، الذي يقام فجر يوم الاثنين المقبل يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري.

النسخة رقم 71



وستكون النسخة رقم 71 من حفل جوائز "إيمي Emmy "، هي النسخة الرابعة التي تشهد عدم اختيار منظمي الحفل لمقدم رسمي له، حيث سبق وأن أقيمت نسخ سابقة من حفل توزيع جوائز "إيمي Emmy " دون مقدم رسمي للحفل في أعوام 1975 و1998 و2003.

صراع العروش



وحظي الموسم الثامن من مسلسل صراع العروش، نصيب الأسد من العدد الإجمالي للترشحيات، بترشحه لـ 14 جائزة مختلفة.



ويتضمن الحفل توزيع 27 جائزة بمختلف مجالات صناعة المحتوى التليفزيوني، من مسلسلات وبرامج، وتمثيل وإخراج وكتابة.

الجوائز الرئيسية



ومن الجوائز الرئيسية، جائزة أفضل مسلسل كوميدي لعام 2019، ورشح لها كل من مسلسل Barry، ومسلسل Fleabag ومسلسل The Good Place، ومسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، ومسلسل Russian Doll ومسلسل Schitt's Creek ومسلسل veep.

أفضل مسلسل درامي



ولجائزة أفضل مسلسل درامي، ترشح كل من مسلسل Better Call Saul ومسلسل Bodyguard ومسلسل Game of Thrones ومسلسل Killing Eve ومسلسل Ozark ومسلسل Pose ومسلسل Succession ومسلسل This Is Us.

Advertisements

أفضل مسلسل تليفزيون قصير



ولجائزة أفضل مسلسل تليفزيون قصير ترشح كل من مسلسل Chernobyl ومسلسل Escape at Dannemora ومسلسل FosseVerdon ومسلسل Sharp Objects ومسلسل When They See Us.

ولجائزة أفضل فيلم تليفزيوني ترشح كل من فيلم Bandersnatch وفيلم Brexit وفيلم Deadwood: The Movie وفيلم King Lear وفيلم My Dinner with Hervé.

أفضل برنامج توك شو منوعات



ولجائزة "إيمي Emmy" أفضل برنامج توك شو منوعات، ترشح كل من برنامج The Daily Show with Trevor Noah وبرنامج Full Frontal with Samantha Bee وبرنامج Jimmy Kimmel Live! وبرنامج Last Week Tonight with John Oliver وبرنامج The Late Late Show with James Corden وبرنامج The Late Show with Stephen Colbert.

أفضل برنامج مسابقات



ولجائزة أفضل برنامج مسابقات ترشح كل من برنامج The Amazing Race وبرنامج American Ninja Warrior وبرنامج Nailed It! وبرنامج RuPaul's Drag Race وبرنامج Top Chef وبرنامج The Voice.

جوائز التمثيل



وفي جوائز التمثيل، ترشح لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل كوميدي كل من النجم "أنتوني أندرسون عن دوره بمسلسل Black-ish والنجم "دون شيدل" عن دوره بمسلسل Black Monday، والنجم "تيد دانسون" عن دوره بمسلسل The Good Place، والنجم مايكل دوجلاس عن دوره بمسلسل The Kominsky Method، والنجم "بيل هادر" عن دوره بمسلسل Barry والنجم "إيجن ليفي" عن دوره بمسلسل Schitt's Creek.

أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل



ولجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل درامي، ترشح كل من النجم "جيسون باتيمان"، عن دوره بمسلسل Ozrak، والنجم "سترلينج كي براون" عن دوره بمسلسل This Is Us والنجم "كيت هارينجتون" عن دوره بمسلسل Game of Thrones، والنجم "بوب أودينكيرك" عن دوره بمسلسل Better Call Saul والنجم "بيلي بوتر" عن دوره بمسلسل Pose، والنجم "ميلو فينتميجليا" عن دوره بمسلسل This Is Us.