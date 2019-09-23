جمال سليمان يخضع لعملية تجميل!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - أجرى الممثل السوري جمال سليمان عملية تجميل لاسنانه في في عيادة طبية بدبي في دولة الإمارات العربية. وأبدى جمال سليمان سعادته بالنتيجة النهائية للإبتسامة الجديدة، وظهر في صورة إلى حانب الدكتورة أروى عطاالله التي أجرت العملية وعلق قائلا: “شكرا دكتورة اروى انت لست فقط دكتورة اسنان جيدة بل وفنانة ايضا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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