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كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على التواصل مع متابعيها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما تظهر جانب اهتمامها بصحتها وبممارسة الرياضة وتناول الوجبات الصحية.
وقد نشرت ياسمين صبري مؤخرا، عبر خاصية الستوريز على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت من خلاله بدون ماكياج، وأوضحت سبب تألق بشرتها عبر التعليق على الفيديو قائلة: “فقط اشربوا الكثير من الماء، تناولوا الكثير من السمك، وسوف ترون أن المال لا يشتري جسد صحيح”..
يشار إلى أن ياسمين صبري، قدمت اول بطولة مطلقة لها، في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل “حكايتي” والذي شاركتها في بطولته كل وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد الناصر ، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الماء والسمك”.. نصيحة ياسمين صبري للحصول على جسد صحي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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