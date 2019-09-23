“الماء والسمك”.. نصيحة ياسمين صبري للحصول على جسد صحي!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري على التواصل مع متابعيها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ودائمًا ما تظهر جانب ‏اهتمامها بصحتها وبممارسة الرياضة وتناول الوجبات الصحية.‏

وقد نشرت ياسمين صبري مؤخرا، عبر خاصية الستوريز على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت من خلاله بدون ماكياج، ‏وأوضحت سبب تألق بشرتها عبر التعليق على الفيديو قائلة: “فقط اشربوا الكثير من الماء، تناولوا الكثير من السمك، وسوف ‏ترون أن المال لا يشتري جسد صحيح”.‏.

يشار إلى أن ياسمين صبري، قدمت اول بطولة مطلقة لها، في شهر رمضان الماضي، من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي” والذي شاركتها في بطولته كل وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر ، مها أبو عوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي‎”.‎