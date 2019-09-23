شاهد.. خالد ابو النجا يشارك في تظاهرة امام مقر إقامة السيسي في نيويورك!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 سبتمبر 2019 02:47 صباحاً - شارك الفنان المصري خالد ابو النجا في تظاهرة امام مقر اقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك. ونشر خالد ابو النجا صورتين من التظاهرة, وذلك عبر حسابه على انستغرام، ظهر فيها مع مجموعة محدودة من المتظاهرين الذين كانوا يرفعون صور للدكتور حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، مطالبين بالافراج عنه. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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