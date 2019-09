اطلالة بريانكا شوبرا تعرضها للسخرية.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد الاحتفال بالعيد السابع والعشرين لزوجها مغني الراب نيك جوناس، ومرافقة فرقته في جولة “بداية السعادة”، عادت مؤخرًا النجمة الهندية بريانكا شوبرا إلى مومباي، من أجل استكمال التزاماتها بالعمل.

بدت بريانكا أنيقة في ثوب قصير، ارتدت أسفله شورت ركوب دراجات رمادي، ورغم أننا رأينا فقط نجمة برنامج الواقع K Up Up With The Kardashians، كيم كارداشيان Kim Kardashian، وهي ترتدي هذا الشورت القصير في نزهات عامة وفي المطارات، إلا أن بريانكا أشعلت الجدل بإطلالتها، فبينما عبر كثيرون عن سعادتهم بعودة “بي سي” إلى الوطن، شكك الكثيرون في اختيارها للملابس.

وتوالت ردود الفعل على فستان وشورت نجمة “ماري كوم”، التي تعد هدفًا لبعض المتصيدين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، حيث علق شخص ما قائلًا، “هل نسيت بنطالها؟ ” وكتب آخر، “ما الذي ترتديه؟ ولماذا ترتدي ذلك؟ “.

قبل أسابيع قليلة، تعرضت شوبرا لانتقادات بسبب ثوب، عندما ظهرت لها صورة على غلاف أحد المجلات، كانت ترتدي فيها ساريًا جميلًا ابتكره تارون تاهيلياني ولكنه كان عاريًا من الظهر دون أي قميص.

على جبهة العمل، ستظهر بريانكا شوبرا في The Sky is Pink مع الفنان فرحان اختار Farhan Akhtar والشابة المعتزلة حديثًا Zaira Wasim، الفيلم من أخراج شونالي بوس، وسيصدر في 11 أكتوبر.