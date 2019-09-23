سوناكشي سينها تعجز عن إجابة سؤال أمام اميتاب باتشان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

واجهت ممثلة بوليوود سوناكشي سينها انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عجزها عن إجابة سؤال حول الأساطير الهندوسية بسهولة، خلال استضافتها في حلقة الجمعة من برنامج “من سيربح المليون” أو Kaun Banega Crorepati في نسخته الهندية الحادية عشر، تقديم النجم أميتاب باتشان.

استغرقت الممثلة التي كانت حاضرة لدعم متسابق من ولاية راجاستان، للإجابة على سؤال معين، حيث واجهت رد فعل عنيف من متابعي الإنترنت، وبخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ليس هذا فحسب، بل حتى باتشان سخر من سوناكشي لعدم معرفة إجابة سؤاله، وسخر أحد متابعي البرنامج على Twitter، مشيرًا لضحالة فكر وعلم سوناكشي سينها”.

في السياق، لطالما كان البرنامج التلفزيوني الشهير “من سيربح المليون” أو Kaun Banega Crorepati، من تقديم النجم الكبير أميتاب باتشان أحد أكثر البرامج التلفزيونية شهرة منذ نشأته.

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ليس فقط للمعرفة التي يشاركها الجماهير ولكن أيضًا عن الحكايات الممتعة وقصص الحياة الواقعية التي تجذب المشاهدين ملتصقين شاشات تلفزيوناتهم، في أحدث حلقاته، حيث احتلت ممثلة بوليوود سوناكشي سينها مقعده الساخن.

من ناحية أخرى، قدمت سينها مؤخرًا فيلم “مانجال ميشن”، الذي طُرح في دور العرض الهندية ١٥ أغسطس، واستطاع تحقيق افتتاحيات ضخمة منذ أيام عرضه الأول.

الفيلم من بطولة النجوم أكشاي كومار، وفيديا بالان، وتابسي بانو، وكيرتي كولهاري، فضلًا عن سوناكشي سينها، وتدور أحداثه حول أولى تجارب الهند في الوصول إلى المريخ بدعم محلي كامل، ودون الاستعانة بأي من وكالات الفضاء العالمية.