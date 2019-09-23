صور.. ملكة بوليوود كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها التاسع والثلاثين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نظرًا لأن كارينا كابور مشغولة بالاحتفال بعيد ميلادها التاسع والثلاثين في قصر باتودي، لذا، قصد نجوم بوليوود وأصدقائها المقربين وسائل التواصل الاجتماعي، لتهنئتها.

واحدة من رسائل التهاني للممثلة الصاعدة أنانيا بانداي، لفتت الانتباه إليها أكثر من غيرها، وشاركت أنانيا، وهي إحدى معجبات كارينا كابور - حيث اعترفت بذلك بنفسها-، صورة سيلفي معها على صفحتها الشخصية بمنصة Instagram.

إلى جانب الصورة علقت باندي على مشاركتها، ونقلت عبارة لكارينا كانت قالتها في حوار من فيلم Jab We Met: “عيد ميلاد سعيد لكل شخص مفضل، خاصةً مع زملائي”. وأضافت الهاشتاج #ForeverFavourite.

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بالطبع، واصل عديدين من الوسط الفني المُقرب من الفنانة المتألقة توجيه التهنئة إليها، ولم تتأخر شقيقتها الفنانة المعتزلة كاريسما كابور، عن الأمر.

نشرت كاريسما عدة صور من احتفالات عيد ميلاد كارينا، وقد شاركت صورة مع كارينا وعلقت عليها: “عيد ميلاد سعيد لأفضل أخت على الإطلاق”. كما نشرت أمريتا أرورا، صديقة كارينا، تهنئة، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي بيبو. رفيقتي الروحية، ابقِ غالية دائمًا. أحبك”.

على الجبهة المهنية، شوهدت كارينا كابور آخر مرة على الشاشة العملاقة في فيلم Veere Di Wedding، وهي حاليًا تشارك في تحكيم برنامج المواهب dance show Dance.