فيلم رانفير سينج Gully Boy رسمياً بالأوسكار الـ 92

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اختير الفيلم الهندي Gully Boy ليمثل الهند بشكل رسمي لجوائز الأوسكار الـ 92، وذلك حسب ما أعلنه الفنان فرحان أختار، شقيق مخرجة الفيلم زويا أختار، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت 21 سبتمبر.

فرحان شارك تغريدة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تأكيدًا للنبأ الذي أسعد قطاع كبير من جمهور بطلي العمل الممثلين رانفير سينج وعلياء بهات.

يعرض الفيلم قصة مغني راب طموح يُدعى مراد (رانفير سينج) الذي يحلم بتحقيق الشهرة والمال من خلال موسيقاه في الهند، كما تلعب عليا بهات شخصية حبيبته التي تظل تسانده في ما يسعى إليه.

Advertisements

يضم الفيلم الفنانة كالكي كويتشلن Kalki Koechlin وسيدهانت كاتروفدي Siddhant Chaturvedi وفيجاي راز Vijay Raaz وفيجاي فارما Vijay Varma بأدوار محورية، والفيلم مستوحى من حياة مغني راب هندي حقيقي.

وفي السياق، قال الأمين العام لاتحاد أفلام الهند FFI، سوبران سين لوكالة الأنباء PTI: “كان هناك 27 فيلمًا في سباق هذا العام، لكن كان قرارًا بالإجماع لاختيار Gully Boy “. هذا العام، ترأس لجنة الاختيار الممثل السينمائي أبارنا سين.

شارك في إنتاج الفيلم ريتيش سيدواني وفرحان أختار، حقق Gully Boy نتائج كبيرة في شباك التذاكر الهندي. كما حقق الفيلم أداءً جيدًا على الساحة الدولية، وحصل الفيلم على جائزة الترويج للسينما الآسيوية (NETPAC) في مهرجان بتشون السينمائي الدولي الثالث والعشرين (BIFAN) في كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم الهندي في ملبورن (IIFM)، هذا العام، وعُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي.