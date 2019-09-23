صورة عمرها 20 عاماً لملكة الجمال بريانكا شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عبرت الفنانة الهندية لارا دوتا عن حنينها إلى الماضي الجميل، في أحدث إصداراتها، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

يوم السبت 21 سبتمبر، نشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا صورة عمرها 20 عامًا تقريبًا من أيام مسابقة “ملكة جمال الهند” عام 2000، مع زميلتيها المتسابقتين بريانكا شوبرا وديا ميرزا، اللتين مثلتا الهند في مسابقة ملكة الجمال الدولية بل وفازتا بلقبها.

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في مقالها على “انستا”، كشفت لارا أنها نشرت الصورة القديمة، لأنها كانت تمثل لها لفترة من الوقت تطورًا كبيرًا، وهو ما أحبته ببساطة، لكن حتى الآن، لم تتفاعل بريانكا شوبرا وديا ميرزا ​​مع مشاركة لارا، لكننا نود أن نرى ردهما.

فازت لارا دوتا وبريانكا شوبرا وديا ميرزا ​​في مسابقة ملكة جمال الهند في عام 2000، وقد مثل جميعهن الهند في كل فئة من الفئات. أصبحت لارا دوت ملكة جمال الكون، وقد توجت بريانكا شوبرا ملكة جمال العالم، بينما توجت ديا ميرزا ​​ملكة جمال آسيا والمحيط الهادئ.

شاركت بريانكا شوبرا ولارا دوتا في بطولة فيلم Andaaz “أنداز” عام 2003، وكانت البطولة الذكورية للنجم أكشاي كومار، كما قدما معًا فيلم Don 2 عام 2011، إلى جانب شاروخان