مسلسل "فريندز".. 11 معلومة طريفة

يحتفل صناع مسلسل فريندز "Friends"، الأحد، بمرور 25 عاماً على صدور أول مواسمه، ورغم ذلك ما زالت إحصائيات مشاهدة المسلسل الكوميدي في أعلى مستوياتها.

وبعد قيام شبكة "نتفليكس" ببث مواسم المسلسل الـ10 العام الماضي ضمن عروضها، نجح "فريندز" في خلق جماهير جديدة للأصدقاء الستة؛ مونيكا المهووسة "كورتني كوكس"، وروس غريب الأطوار "ديفيد شويمر"، وتشاندلر الساخر "ماثيو بيري"، وجوي المرح "مات لوبلان، ورايتشل الأنيقة "جينيفر أنيستون"، وأخيرًا فيبي الفريدة "ليزا كوردو".

وهذا العام، مُنِح المسلسل لقب المسلسل الأكثر شعبية في بريطانيا، بناءً على تصويت جماهير من سن 5 إلى 16 عاماً.

ورصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير بهذه المناسبة، أهم الحقائق الطريفة التي قد لا يعرفها الجمهور رغم مرور كل هذه الأعوام على انطلاق المسلسل.

1- التقى مؤلفو المسلسل مارتا كوفمان، وديفيد كرين، خلال دراستهما في جامعة برانديز بماساتشوستس.

2- اختلف القائمون على المسلسل على عنوانه قبل عرضه، وأطلق عليه أسماء كثيرة منها: Insomnia Cafe"" مقهى الأرق، Friends Like These" أصدقاء مثل هؤلاء، قبل أن يستقروا على عنوان "فريندز".





3- استوحي مقهى سنترال بارك، الذي اعتاد أبطال المسلسل على الجلوس فيه، من مقهى حقيقي يطلق عليه "مقهى الأرق"، اعتاد مؤلفو المسلسل ديفيد ومارتا على ارتياده.

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4- استمد صناع المسلسل الإلهام لشخصية مونيكا، وتحديدًا إصابتها بمرض الوسواس القهري، من شخصية الممثلة كورتني كوكس، إذ لوحظ عليها استمرارها في تعديل أثاث منزلها في المسلسل، بعد مغادرة زملائها في العمل.

5- استمد أحد الكتاب شخصية جانيس (ماجي ويلير) من حبيبة سابقة له، اشترت له هدية باهظة الثمن في عيد الكريسماس رغم أنه لم يكن يعرفها إلى هذا الحد.



6- كان للصدفة دور في تعيين الممثل جيمس مايكل تايلر للقيام بشخصية "جانثر"، إذ كان "تايلر" يعمل نادلا في ذلك الوقت، وتلقى عقداً من صناع المسلسل للقيام بدور نادل في خلفية الأحداث، إلى أن تطور دوره بعد موسمين وأصبح شخصية فعالة في المسلسل.

7- في منتصف التسعينيات، قامت حوالي 40% من نساء مدينة لوس أنجلوس بالقيام بقصة شعر رايتشل، وما يقرب من 11 مليون سيدة في بريطانيا، رغم أن جينيفر أنيستون وصفت قصة الشعر بالأسوأ والأكثر قبحًا على الإطلاق.



8- رغم طرد الممثلة ليزا كوردو من المسلسل الكوميدي Frasier"" فرايجر، إلا أن القدر كان يخبئ لها مفاجأة سعيدة، إذ تلقت دور فيبي في مسلسل "فريندز" في نفس الأسبوع.

9- اضطرت مصممة الملابس الخاصة بالمسلسل إلى تخييط كل ملابس شخصية تشاندلر معاً، من أجل تصميم بدلة سهلة الارتداء لـ"جوي"، كي يرتديها في مشهد (جوي يرتدي كل ملابس تشاندلر).

10- كان من المفترض أن تلعب شخصيتا مونيكا ودوي دور الثنائي الرئيسي في المسلسل، إلا أن صناع المسلسل غيروا رأيهم بعد رؤية التناغم والانجذاب الذي جمع شخصيتي روس ورايتشل.

11- حدثت إصابة وحيدة خلال تصوير المسلسل، كانت من نصيب مات لوبلان (جوي)، خلال تصويره أحد المشاهد مع ماثيو بيري (تشاندلر)، فاصطدم الأول بأحد الكراسي وسقط على الأرض ليصاب بكسر في كتفه.

ورغم تحامله على نفسه إلى أن تنتهي الحلقة، إلا أنهما اضطرا إلى إيقاف المسلسل حتى تعافيه بعدها.



