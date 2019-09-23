شكرا لقرائتكم وعد لـ"العربية.نت" : وطني حقق أحلام بناته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طرحت الفنانة السعودية وعد عملاً وطنياً باسم "بنات أرض الجزيرة" من ألحان الأمير سعود بن عبدالمجيد، وكلمات عبدالمجيد الحذيفي، ولقيت هذه الأغنية التي تزامنت مع اليوم الوطني الـ89 للمملكة، أصداء نجاح واسعة، حيث تطرقت في فكرتها إلى التمكين الذي نالته المرأة السعودية ودورها الذي بات فعالاً في التنمية وبناء الوطن.

وفي تصريح خاص لـ"العربية.نت"، عبرت الفنانة وعد عن سعادتها بهذه الأغنية التي أهدتها لجميع بنات الوطن، وقالت: "لاشك أن الحدث استثنائي، والولاء للوطن لا يوازيه ولاء، وكنا نسمع ونقرأ في التاريخ عن قادة التغيير والانتصارات، وعن رموز أثروا في مواطنيهم، ولكن من فضل الله علينا أننا نعيش هذا العهد، ونرى ونعاصر هذه النقلة النوعية في التاريخ العربي والإسلامي والسعودي على يد ملك الحزم والعزم وولي عهده المجدد"، وتابعت حديثها: "نحن اليوم من سنروي للأجيال القادمة تحقيق أحلامنا وانتصاراتنا.. أدام الله علينا هذا الفخر والنصر والعز والأمن والأمان".

وعن العمل الوطني"بنات أرض الجزيرة" قالت وعد: "أسعدني كثيراً التعاون مع الأمير سعود بن عبدالمجيد الذي أعجز عن وصف ذوقه وأخلاقه، ويحرج الإنسان بأسلوب تعامله الراقي، وكذلك إبداعه مع شاعر الكلمات المعبّرة عبدالمجيد الحذيفي، وهذه الأغنية هدية لبنات الوطن، وتحكي ما وصلن إليه من حضور وإنجازات".

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وكشفت أنه تم التجهيز والتحضير لهذه الأغنية الوطنية منذ وقت مبكر، ما يقارب 4 أشهر، وقالت: "كنا حريصين على طرح الأغنية في اليوم الوطني رغم أننا نحتفل بالوطن ومنجزاته في كل وقت ودقيقة، والحمد لله الأغنية أصداؤها جميلة وسعيدة بها، وجمهوري أحبها كثيراً".

كذلك لفتت إلى أنها بعد طرح الأغنية تلقت اتصالات تهنئة من عدد من الشخصيات، معبرة عن سعادتها بالإشادات المبهجة التي أثلجت صدرها، على حد وصفها.

وفيما يخص حفلتها المرتقبة في جدة يوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر مع الفنان رابح صقر والفنانة شيرين عبدالوهاب، أوضحت وعد أنها تستمد حماسها للحفلة من شعار اليوم الوطني "همة حتى القمة"، وقالت: "الله يحفظ لنا ملك الحزم والعزم وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، هم من أعطونا الفرصة للتعبير عن حب الوطن من أرض الوطن وبين أهلنا".

كما هنأت وعد في سياق حديثها، السعوديين بهذا اليوم المجيد، واعتبرت أن أي مواطن يقدم خدمة لوطنه يستحق الشكر والتقدير.