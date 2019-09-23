شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يسجل أغنيتين من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب أحمد سعد أغنيتن من ألبومه الجديد، الأولى بعنوان "هو اللى خان" وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.

والأغنية الثانية بعنوان "النفسية" وهى من كلمات صلاح مندي، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، ويعمل حاليًا سعد على اختيار أغانى الألبوم الذى سيصدر فى الأسواق خلال فترة المقبلة.

من ناحية أخرى يستعد أحمد للسفر إلى الإمارات الأربعاء 25 سبتمبر الجارى لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بدبى وأبوظبى فى الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر، ومن المقرر أن يشدو خلال هذه الحفلات بمجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة.

Advertisements

طرح أحمد سعد مؤخرًا دعاءً دينيًا جديدة لرمضان بعنوان «مسحراتى» عبر «يوتيوب»، الأغنية من كلمات محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن.

يشار إلى أن أحمد طرح مؤخرًا أغنية "يا مدلع" التى دخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب"، إذ حققت الأغنية حوالى 2 مليون مشاهدة بعد أيام من طرحها، كما احتلت مرتبة متقدمة فى قائمة "التريند"، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدى، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس، والكليب تم تصويره فى مدينة سالزبورج بالنمسا، واستغرق التصوير يومين، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا .

يذكر أن أعلن الفنان أحمد سعد صباح شهر مارس الماضي، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، قائلاً: "أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرنى على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندى أولادي".