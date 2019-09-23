شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع منتج مسلسل "نصيبى وقسمتك" لاخلاله بالقوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، بياناً رسمياً تحذر فيه الفنانين بعدم التعامل مع شركة "أرت برودكشن" للمنتج أحمد عبد العاطى منتج مسلسل "نصيبى وقسمتك"، الذى يعرض حاليًا كما حذرت بعدم التعامل مع المنتج الفنى أيمن شوقى.

وجاء التحذير والبيان للجميع نظرا لعدم امتثال سالف الذكر بمبادئ النقابة واخلاله بقوانين نقابة المهن التمثيلية المتعارف عليها والاستعانه بممثلين غير "نقابيين" ، وهو ما حذرت منه النقابة لجميع شركات الأنتاج بعدم تسكين ممثليين غير نقابيين، حيث تسعى النقابة لايجاد فرص عمل للممثلين النقابيين أولا.

هانى عادل، كريم العمرى، كريم صبحى، نانسى صلاح، تونى ماهر، شادى جميل ، اسراء البليسى، اسما سليمان، مصطفى سلامه، ياسمين غيث

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مى فخرى، صبا الرفاعي.

وقال الدكتور أشرف زكى لـ"الخليج 365" أن أعضاء نقابة المهن التمثيلية النقابة اجتمعت مساء اليوم لبحث موقف المنتج أحمد عبد العاطى، والذى اخل بالقوانين والاعراف التى فرضتها النقابة الفترة الماضية، موضحا أن النقابة تحذر فى بيان رسمى من التعامل مع سالف الذكر نظرا لاستعانته بممثلين غير نقابيين، وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلاً.

وأوضح زكى، أن اى ممثل أو ممثلة سيتعامل مع سالف الذكر، سيتم تحويله للتحقيق ويتم ايقافه عن العمل مباشرة .