في بيان رسمي.. "المهن التمثيلية" تحذر من التعامل مع منتج "نصيبي وقسمتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا رسميًا، حذرت فيه الفنانين من التعامل مع شركة "أرت برودكشن" للمنتج أحمد عبدالعاطي، منتج مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي يعرض حاليًا، كما حذرت أيضًا من عدم التعامل مع المنتج الفني أيمن شوقي.

وبحسب البيان، جاء التحذير للجميع نظرًا لعدم امتثال المنتج لمبادئ النقابة وإخلاله بقوانين نقابة المهن التمثيلية المتعارف عليها، والاستعانة بممثلين غير نقابيين، وهو ما حذرت منه النقابة لجميع شركات الإنتاج بعدم تسكين ممثليين غير نقابيين، حيث تسعى النقابة لإيجاد فرص عمل للممثلين النقابيين أولًا، بحسب البيان.

وأسماء الممثلين غير النقابيين كالتالي: "هاني عادل، كريم العمري، كريم صبحي، نانسى صلاح، توني ماهر، شادي جميل، إسراء البليسي، أسما سليمان، مصطفى سلامة، ياسمين غيث، مي فخري، صبا الرفاعي".