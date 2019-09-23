صور| حمادة هلال يظهر مصابًا في ذراعه اليمنى بحفل المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهر الفنان حمادة هلال، مصابًا في ذراعه اليمنى بحفله الذي أحياه في نادي جزيرة الورد بالمنصورة.
ونشر حمادة هلال، صورًا من الحفل عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "حفل نادى جزيرة الورد المنصورة، جمهور جميل، حفلة جميلة، والتنظيم رائع".
يذكر أن، حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن أصول"، وشاركه البطولة: أيتن عامر، أحمد كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج محمد بكير.
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