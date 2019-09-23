صور| حمادة هلال يظهر مصابًا في ذراعه اليمنى بحفل المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهر الفنان حمادة هلال، مصابًا في ذراعه اليمنى بحفله الذي أحياه في نادي جزيرة الورد بالمنصورة.

ونشر حمادة هلال، صورًا من الحفل عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "حفل نادى جزيرة الورد المنصورة، جمهور جميل، حفلة جميلة، والتنظيم رائع".

يذكر أن، حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن أصول"، وشاركه البطولة: أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ‏أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج ‏محمد بكير.