رامي صبري يلعب التنس وأسما شريف منير في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد– محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"،ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت أعجاب متابعيها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة انيقة ومميزة.

نادرين فرج

نشرت المذيعة ناردين فرج صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية نظارة شمس.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة أمل بوشوشة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت بملابس كاجوال وهي تجلس وسط الحدائق.

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محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر بلوك كاجوال.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، علي طريقة سليفي من سيارتها.

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها هو يمارس الرياضة.

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها هو يلعب رياضة التنس.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة اسما شريف منير صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، ظهرت هو تمارس الرياضة في الجيم.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت هو تجلس بجوار نافورة مرتدية فستان أحمر قصير.