"الجونة السينمائي" يعرض فيلم "آدم" بحضور جاد شويري ونسرين طافش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد رابع أيام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المغربي "آدم"، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، على مسرح المارينا.

وحضر العرض صنّاع الفيلم: المخرجة مريم توزاني والمنتج نبيل عيوش، إلى جانب عدد من نجوم الفن "لقاء الخميسي، بشرى، أحمد داوود وزوجته علا رشدي، نسرين طافش، جميلة عوض، ميساء مغربي، تامر حبيب، طارق الإبياري، المخرج السوري طلال ديركي، محمد كريم، سارة التونسي، اللبناني جاد شويري، أحمد داش".

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وقدم انتشال التميمي مدير المهرجان، صناع الفيلم، وقالت مخرجة "آدم" مريم التوزاني "سعيدة بوجودي هنا، انها المرة الاولى التي ازور فيها مصر، والتي لها مكانة غالية جدًا عندي، لأن ابي اشتغل محامي وعاش سنين في مصر".

وتابعت "أبي غير موجود لكن متأكدة انه هيشعر بسعادة لعرضي الفيلم في مصر، وبشكر مهرجان الجونة على استضافتنا".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته مساء الخميس وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.