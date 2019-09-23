بالفيديو: دانا حمدان تتعرض لموقف محرج أمام المصورين وشقيقتها ميس تنقذها سريعاً

تعرضت الفنانة دانا حمدان لموقف محرج خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتحديداً خلال مرورها أمام المصورين بصحبة شقيقتها ميس حمدان.

دانا حمدان أطلت بجمبسوت ضيق مع وضعها حزام على الخصر، ولكن المفاجأة التي حدثت لها أثناء مرورها على السجادة الحمراء وقع الحزام فاضطرت لإمساكه محاولة عقده من جديد.

وفي الحال، تصرفت ميس حمدان بعفوية مع الموقف فأخذت تربط حزام شقيقتها دانا حمدان، بينما مازحت الأخيرة الصحفيين بطلبها أن يلتقطوا صور هذا المشهد.

من جهة أخرى، خطفت ميس حمدان الأنظار في فعاليات مهرجان الجونة بارتدائها فستان أسود أنيق التفاصيل، أعجب به محبوها بشكل واسع بعد أن وجد البعض أن إطلالتها في حفل الافتتاح كانت مبالغ فيها.