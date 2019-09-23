سعودي يشبه مايكل جاكسون يشعل ذا فويس وسميرة سعيد تحرجه بطلب غريب

أشعل عمر العطاس متسابق سعودي مسرح ذا فويس The Voice الموسم الخامس، بصوته الرائع في الغناء باللغة الإنجليزية، مما دفع الفنانة سميرة سعيد للضغط على الزر وضمه إلى فريقها.

واستطاع المتسابق السعودي أن ينال إعجاب سميرة سعيد في ذا فويس، التي ضغطت على الزر منفردة من أجل أن ينضم إليها المشترك، لتحدث الصدمة للحكام عندما أخبرهم المشترك عن عمره وهو أنه لم يتجاوز الـ 16 عاماً.

وأبدت سميرة سعيد صدمتها من صغر عمر المتسابق السعودي، ففاجأته بطلبها وهو أن تعانقه وهذا ما حدث بالفعل، ثم أهدته هديتها وهي أول اسطورة طرحتها في الأسواق وهي في عمر 12 عاماً.

في ذات السياق، عبر الفنان محمد حماقي عن إعجابه الشديد بصوت المشترك، ليطلب منه أن يغني أغنية لمايكل جاكسون مشيراً إلى أنه يشبهه بشكل كبير، وهنا أشعل المتسابق المسرح مرة أخرى بغنائه للنجم العالمي، ليطلب منه الفنان راغب علامة أن يرقص مثل الراحل فلبى المشترك طلبه.

يذكر أن اليوم هو الحلقة الأولى من الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس”، الذي يشارك في لجنة تحكيمه الفنان راغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي وأحلام.