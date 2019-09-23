بدء فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمي 2019

بدء منذ قليل فعاليات حفل توزيع جوائز الإيمي للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.
ومن المعروف أن جائزة الإيمي هي جائزةأمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، ولكن في حين أن جوائز الأوسكار تقتصر على الإنتاج السينمائي، فإن الإيمي تختص في قطاع الإنتاج التليفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية.
تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.
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