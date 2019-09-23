شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وكندة علوش ودرة وجميلة عوض فى عرض فيلم "آدم" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت، منذ قليل، النجمة منى زكى بصحبة الفنانات كندة علوش، وجميلة عوض، ودرة، والفنان أحمد داوود وزوجته، والسيناريست تامر حبيب، على السجادة الحمراء فى عرض الفيلم المغربى "آدم" المشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.
وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ الدقائق الأولى منهم، جاد شويرى، بشرى، نسرين طافش، لقاء الخميسى، مريم محمد، طارق الإبيارى، المغربية ميساء مغربى، أحمد داش، سارة التونسى.
ويتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله، وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها.
"آدم" فيلم دراما مغربى أنتج عام 2019 من إخراج مريم توزانى وبطولة نسرين الراضى، لبنى أزابال وعزيز حطاب، ودخل الفيلم فى منافسة على جائزة نظرة ما، وذلك بعدما عرض فى مهرجان كان.
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