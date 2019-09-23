شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية ضعيفة لـ فيلم براد بيت الجديد Ad Astra والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم المغامرة الخيال العلمى Ad Astra إيرادات وصلت إلى 19.5 مليون دولار ، حيث عرض في 3460 شاشة مع نهاية هذا الأسبوع الماضى، والإيرادات تعتبر سيئة بالنظر إلى ميزانية الفيلم البالغة 50 مليون دولار.

ومع استمرار عرض الفيلم في دور العرض المختلفة حول العالم مع نهاية الشهر الجارى،فـمن المتوقع أن يحصد فيلم Ad Astra إيرادات أكثر، لكى يتجنب أن يكون ضمن قائمة الأفلام الفاشلة لشركة Fox، حسبما نشر موقع " thewrap ".

وعرض فيلم Ad Astra في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الثالثة الخميس الماضى، جنبا إلى جنب في عرضه بافتتاحية مهرجان تورنتو السينمائى.

فيلم " Ad Astra " من تأليف واخراج جيمس جراي، ومن بطولة براد بيت و ليف تايلوروتومي لي جونس وجون اورتيز ولورين دين و غيرهم .

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ويدور حول سفر رائد الفضاء روي مكبرايد إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي ليجد والده المفقود ويكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا، ومن ثم ستواجه رحلته كشف لـ أسرار تتحدى طبيعة الوجود الإنساني ومكانتنا في الكون.