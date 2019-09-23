شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى يرتدى حذاء يحمل عبارة "خدنى ع بيروت" فى عرض فيلم "آدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المطرب اللبناني جاد شويري علي السجادة الحمراء لعرض الفيلم المغربي "آدم" المشارك في مسابقة الأفلام الروائيك الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، وارتدى شوير حذاء مكتوب عليه "خدني ع بيروت"، لفت الأنظار إليه. ويتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها. "آدم" فيلم دراما مغربي أنتج عام 2019 من إخراج مريم توزاني وبطولة نسرين الراضي، لبنى أزابال وعزيز حطاب، ودخل الفيلم في منافسة على جائزة نظرة ما وذلك بعدما عرض في مهرجان كان. Advertisements













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