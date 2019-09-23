شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش وبشرى ولقاء الخميسى يحضرن فيلم "آدم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت منذ قليل، الفنانة بشرى، ونسرين طافش، ولقاء الخميسي، والفنان محمد مريم، وطارق الابياري، والمغربية ميساء مغربي، واحمد داش، سارة التونسي، عرض الفيلم المغربي "آدم" المشارك في مسابقة الإفلام الروائية الطويلة في مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة.

يتناول الفيلم قصة فتاة ريفية حامل تبتعد عن أهلها وتعتزم التخلص من مولودها فور وصوله وأثناء رحلتها تطرق باب امرأة أرملة تعيش مع ابنتها الوحيدة وتنشأ بينهما علاقة إنسانية تجعل الفتاة تعيد التفكير فى خطتها.

"آدم" فيلم دراما مغربي أنتج عام 2019 من إخراج مريم توزاني وبطولة نسرين الراضي، لبنى أزابال وعزيز حطاب، ودخل الفيلم في منافسة على جائزة نظرة ما وذلك بعدما عرض في مهرجان كان.

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