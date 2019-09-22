تراند اليوم : مصطفى قمر يصوّر جزء ثانى من “حريم كريم”

كشف الفنان مصطفى قمر عن مفاجأة كبيره لجمهوره, وهى البدء في تصوير الجزء الثانى من فيلم حريم كريم وسيكون لابنه تيام دور فيه.

وأضاف مصطفى قمر بمداخلة تليفونية مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج” واحد من الناس ” المذاع عى قناة النهار، أنه سعيد بتيام ابنه جداً لأنه مجتهد و بيشتغل على نفسه و قدم أدوار في مسلسلات اهو ده اللى صار ، و طاقة نور ، و ليالى الحلمية الجزء السادس و قدم أدوار مسرح بالانجليزية .

ومن جانبه قال تيام ابن الفنان مصطفى قمر أنه يتجه الي مجال التمثيل بكل جدية وسافر لدراسة المسرح بالجامعة الامريكية.

وتابع قمر انه سعيد جداً بالشباب الصغير تيام و زملائه لانهم خارجين من بيوت فنيه ولم يعتمدوا عليها فقط انما دعموا الموهبه بالدارسة.