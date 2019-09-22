تراند اليوم : أرجوكوا إحموا الأطفال .. إنجي وجدان تعبر عن إستيائها من معذب الطفلة

من جديد، طالبت الفنانة إنجي وجدان بإعدام كل من تسبب في إيذاء الأطفال بأشكال مختلفة.

وجاء تجديد دعوى إنجي وجدان عقب تداول فيديو لشخص يحمل طفلة لا يتجاوز عمرها العام، ويقوم بضربها وتعذيبها، بينما تصرخ هي بين يديه.

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ونشرت إنجي عبر حسابها على Instagram تغريدة قديمة كانت قد نشرتها في 2017، طالبت فيها بإعدام (كل من انتهك عرض طفل) و(كل من عذب طفل) و(كل من تسبب في موت طفل).

وكتبت تعليقا عليها: “أنا كتبت التويت ديه في ٢٠١٧ و لسه مش شايفة أي حاجة حصلت بخصوص اللي بيحصل في أطفال كتير… لابد من قانون قوي ضدد ده.. ولازم يبقى في عبرة لأي حد… كفاية حرام متخلفوش لو مش قد المسؤلية… متسيبوش ولادكم حوالين أي حد لا تثقوا في أي حد… أنا بجد بتجنن من أي حاجك متعلقة بالأطفال… أرجوكم أرجوكم احموا الأطفال”.