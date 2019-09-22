تراند اليوم : من الجونة .. ناهد السباعي توجه رسالة لفريد شوقي : كان نفسي تبقي معانا

عبرت الفنانة ناهد السباعي، عن حبها واشتياقها لوجود جدها الفنان الراحل فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على Instagram.‏

نشرت ناهد السباعي صورة تخيلية، أعادت فريد شوقي إلى الحياة، راكبًا السيارة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، ‏وعلقت السباعي على الصورة قائلة: “الله كان نفسي تبقى معانا قوي، بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي، تجنن تهبل”، ووجهت ‏الشكر لمحمد جابر مصمم الصورة.‏

يذكر أن ناهد السباعي تنافس في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفيلم “هذه ليلتي”، في مسابقة الأفلام ‏القصيرة التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة‎.‎

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تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها – (من ذوي القدرات الخاصة) – لشراء آيس كريم والاستمتاع به في أحد أحياء ‏القاهرة الراقية، إلا أنها تواجه مالم تكن تتوقعه‎.‎

الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج ‏يوسف نعمان‎.‎