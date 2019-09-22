تراند اليوم : من الجونة .. ناهد السباعي توجه رسالة لفريد شوقي : كان نفسي تبقي معانا

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عبرت الفنانة ناهد السباعي، عن حبها واشتياقها لوجود جدها الفنان الراحل فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي على Instagram.
نشرت ناهد السباعي صورة تخيلية، أعادت فريد شوقي إلى الحياة، راكبًا السيارة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وعلقت السباعي على الصورة قائلة: “الله كان نفسي تبقى معانا قوي، بس ماما نسخة منك ربنا يخليهالي، تجنن تهبل”، ووجهت الشكر لمحمد جابر مصمم الصورة.
يذكر أن ناهد السباعي تنافس في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بفيلم “هذه ليلتي”، في مسابقة الأفلام القصيرة التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج مروان حامد وعضوية الفنانة درة.
تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها – (من ذوي القدرات الخاصة) – لشراء آيس كريم والاستمتاع به في أحد أحياء القاهرة الراقية، إلا أنها تواجه مالم تكن تتوقعه.
الفيلم من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، سيناريو أحمد عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.