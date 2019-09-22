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العين الإخبارية - حليمة الشرباصيالإثنين 2019/9/23 12:41 ص بتوقيت أبوظبي
الممثل البريطاني كريستيان بيل
نصح الممثل البريطاني كريستيان بيل خليفته الممثل روبرت باتينسون، بعد أن وقع الاختيار على الأخير للعب دور البطل الخارق "باتمان"، في أحدث أفلام شركة "دي سي" للقصص المصورة، ألا يلتفت للتعليقات السلبية.
واشتهر كريستيان بيل، عالميًا بفضل أدائه دور المليونير الشهير "بروس واين"، الذي يمتلك حياة ليلية شديدة الخصوصية، يمارس فيها دوراً بطولياً لإنقاذ مدينته "جوثام" من الأشرار، تحت اسم "باتمان"، وفقًا لصحيفة "إذ إندبندنت" البريطانية.
واستمر الممثل في تقديم الشخصية منذ عام 2005 حتى 2012، لذا حرص على مد يدون العون والنصيحة لخليفته.
وكان "باتينسون" الذي عرفناه من سلسلة "توايلات" قد تعرض لانتقادات حادة، منذ أن أعلنت شركة "دي سي" اختياره لأداء شخصية باتمان، خاصةً من معجبي شخصية البطل الخارق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ رأى كثيرون أنه لا يصلح لأداء الشخصية، لذا نصحه باتينسون: "ألا يلتفت لتعليقات المحبطين، وأن يركز على ترك بصمته الخاصة على الدور".
وأضاف بيل: "فكر في الأمر جيداً، لقد احتج الجميع عندما تم اختيار هيث ليدجر لأداء دور الجوكر قديمًا، ورغم ذلك قدم الممثل الراحل أداءً عبقرياً، لا تلتفت للمحبطين وأد وظيفتك جيداً، أنت ممثل رائع واختيار مثالي للدور".
و"باتينسون" ليس أول من يخلف "بيل" في تقديم دور باتمان، إذ سبقه الممثل الأمريكي بن أفليك، مشاركاً في أكثر من فيلم مع شركة "دي سي" قبل أن يعلن انسحابه من تقديم الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيان بيل ينصح خليفته في دور باتمان: "لا تنصت للمحبطين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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