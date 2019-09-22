"الفيل الأزرق 2" يتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" رقماً قياسياً جديداً في تاريخ السينما المصرية، إذ بلغت إيراداته حتى الآن 100 مليون جنيه مصري.

ونشر الكاتب أحمد مراد، مؤلف العمل عبر حسابه الشخصي على "أنستقرام" ملصق الفيلم مكتوبا عليه "100 مليون، شكرا للجمهور، (الفيل الأزرق 2) الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية".

كان الفيلم قد عرف طريقه إلى دور العرض السينمائي في 25 يوليو/تموز، وتصدر المشهد السينمائي فى موسم عيد الأضحى رغم وجود منافسة شرسة بينه وبين فيلم "الممر" للنجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة.





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ويشارك في بطولة "الفيل الأزرق 2" نخبة من نجوم التمثيل، على رأسهم كريم عبد العزيز، وهند صبري، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وإياد نصار، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وأعلن الثنائي كريم ومراد مؤخراً اعتزامهما تقديم جزء ثالث من الفيلم، استثماراً لحالة النجاح التي حققتها الأجزاء السابقة.

يذكر أن أحمد مراد قد انتهى من كتابة فيلم 1919 الذي يجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز لأول مرة.