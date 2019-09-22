إيفانكا ترامب تستعيرُ فستان والدتها بعد 28 عامًا من ارتدائه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعارتْ ابنةُ الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، فستانَ والدتها إيفانا ترامب الذي ارتدته قبل 28 عامًا.

وتمَّ تصوير إيفانكا البالغة من العمر 37 عامًا وهي ترتدي فستانًا فائق الأناقة من تصميم المصمم الأمريكي، بوب مكي أثناء حضور الليلة الثانية لحفل زفاف مصممة الأزياء ميشا نونو في روما.

وكان الثوب ذو الرقبة العالية مثاليًا للمناسبة المرصّعة بالنجوم، مثل كاتي بيري وأورلاندو بلوم بالإضافة إلى أفراد العائلة المالكة الأمير هاري وميغان ماركل.

وتألّقت إيفانكا بالفستان اللامع والذي أظهر ساقيها وارتدت معه صندًلا عاليًا وأقراطًا ذهبية مع تسريحة مميزة لشعرها الأشقر، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

كما بدا زوجها جاريد كوشنر متقنًا بنفس القدر، حيث كان يقف بجانب زوجته مرتديًا بدلة وربطة عنق.

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وكانت إيفانا ترامب والدة إيفانكا والزوجة الأولى لدونالد ترامب قد ارتدت الفستان نفسه في عام 1991 ، ومنذ ذلك الحين استعارته ابنتها مرتين.

وارتدت إيفانكا الفستان لأول مرة عام 2014، خلال احتفالية بحفل زفاف مصمم الأزياء جوزيف التوزارا وحصلت عليه من خزانة والدتها، بدلاً من إنفاق مبلغ باهظ في شرائه.