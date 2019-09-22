النجمة العالمية سيلين ديون تطلق ألبومها الجديد

أطلقت النجمة العالمية سيلين ديون ألبومها الأول بعد وفاة زوجها رينيه إنجليل، وأعلنت عن 3 أغنيات، منها Lying Down، التي احتل الفيديو الخاص بها المرتبة الأولى في لبنان وعدد من البلدان.

والأربعاء، حضر 20 ألف شخص في مدينة كيبيك الكندية أول حفلة للمغنية سيلين ديون في جولتها العالمية "كاريدج" في عودة ناجحة للنجمة العالمية إلى مقاطعتها بعدما أمضت 16 عاما في الولايات المتحدة.

واكتظ مركز فيديترون بالمعجبين الذي استقبلوا الفنانة بالتصفيق الحار، ما جعلها تبكي فرحاً وتشكر جمهورها الوفي.

وقالت متأثرة: "أنا متوترة جداً.. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها بهذا الشكل في عرض، قبل ذلك كان لدي شريك خبير في ذلك"، في إشارة إلى زوجها الراحل". قد يهمك ايضاً:

سيلين ديون تُعيد تمثيل مَشهد مِن فيلم "تيتانيك"