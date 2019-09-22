شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة تعود إلى السينما بعد غياب 5 سنوات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة أروى جودة إلى فريق عمل فيلم "عقد الخواجة" المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل ويشارك فى بطولته الفنانة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى وأيضًا المخرج محمد ياسين، وجارٍ اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويعيد هذا الفيلم أروى جودة إلى السينما بعد غياب حوالى 5 سنوات منذ تقديمها آخر أعمالها فيلم "الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا وهند صبرى وخالد الصاوى وخالد صالح.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "عقد الخواجة" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وكان آخر أعمال أروى جودة فى الدراما مسلسل "أهو ده اللى صار" من بطولة روبى، أحمد داوود، سوسن بدر، أروى جودة، على الطيب، محمد فراج، هشام إسماعيل، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، إلهام عبد البديع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

Advertisements

انضمت الفنانة أروى جودة إلى فريق عمل فيلم "عقد الخواجة" المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل ويشارك فى بطولته الفنانة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدًا للمخرج معتز التونى وأيضًا المخرج محمد ياسين، وجارٍ اختيار باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

ويعيد هذا الفيلم أروى جودة إلى السينما بعد غياب حوالى 5 سنوات منذ تقديمها آخر أعمالها فيلم "الجزيرة" مع الفنان أحمد السقا وهند صبرى وخالد الصاوى وخالد صالح.

وتعود هيفاء وهبى بفيلم "عقد الخواجة" إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح" مع المخرج سامح عبد العزيز فيما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "خير وبركة" مع على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا" وإخراج سامح عبد العزيز العام قبل الماضى، إضافة إلى مشاركتها أيضاً كضيفة شرف خلال حلقتين من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

وكان آخر أعمال أروى جودة فى الدراما مسلسل "أهو ده اللى صار" من بطولة روبى، أحمد داوود، سوسن بدر، أروى جودة، على الطيب، محمد فراج، هشام إسماعيل، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، إلهام عبد البديع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.