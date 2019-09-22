شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: سعيد لاختيارى سفيرا لمبادرة "اتكلم مصرى" ولوجودى فى وطنى الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، عن سعادته لاختيار وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج له كسفير لمبادرة "اتكلم مصري"، وهى المبادرة التى أطلقتها الوزارة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض، ومقسم حسب الفئات العمرية.

وأوضح "مينا" حرصه على تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرا إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر فى الخارج، لما له من قوة تأثير.

ومن جانبها، أعربت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن سعادتها بما وصل إلى "مينا" فى مشواره الفنى، مضيفة أنها تتمنى له المزيد من النجاح، ومؤكدة أنه يعد من النماذج الرائعة فى مجال الفن والتمثيل التى عكست صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

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ووجه مينا رسالة إلى أبناء المصريين فى الخارج، طالبهم فيها بضرورة التمسك باللهجة المصرية، لافتا إلى ضرورة إتقان هذه اللغة التى تربطهم بهويتهم العربية.

يذكر أن مبادرة "اتكلم مصرى" التى أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم فى الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.

جدير بالذكر أن مينا مسعود ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب مسعود دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".