شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد سامى مؤلفًا ومخرجًا لمسلسل محمد رمضان فى دراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم محمد رمضان، على المخرج محمد سامى، ليكون مخرجًا لمسلسله الجديد، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى"، ليعود الثنائى للعمل مجددًا بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2017، ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وعلم ”الخليج 365” أن المخرج محمد سامى تعاقد رسميًا مع شركة "سينرجى" لإسناد مهمة إخراج المسلسل وتأليفه معاً، ليصبح محمد سامى أول المخرجين الذين يقدمون أعمالاً درامية كمخرج ومؤلف فى آن واحد، محمد سامى حقق عدة نجاحات فى الدراما متتاليه، إذ سبق وقدم مسلسل "سبق الأصرار، ومسلسل "حكاية حياة"، ومسلسل "الاسطورة" ومسلسل "ولد الغلابة" العام الماضى، وعلى صعيد السينما قدم أيضاً عدة أفلام سينمائية حققت نجاحاً وايرادات كبيرة ومنها فيلم "أهواك" للنجم تامر حسنى، وفيلم تصبح على خير، وغيرها .

وفى سياق متصل يعود النجم محمد رمضان ومخرجه محمد سامى من مهرجان الجونة عقب انتهاء فعالياته، ليعقدا جلسات عمل مكثفة مع حسام شوقى مدير عام شركة "سينرجى" للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، ووضع قائمة باسماء الممثلين المقرر أن يشاركوا فى المسلسل، والتفاصيل الأخرى.

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آخر أعمال المخرج محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" وشارك فى بطولته النجوم أحمد السقا، مى عمر، إنجى المقدم، كريم عفيفى، ريم سامى، هبة مجدى، وأخرون، تأليف أيمن سلامة.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "زلزال" وشارك فى بطولته حلا شيحة، وأحمد صيام، وماجد المصرى، ومنى عبد الغنى، وآخرون، تـأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.



