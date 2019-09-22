شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد العوضى يفضح محمد على: "كذاب وعنده مرض الشهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد العوضى، رسالة إلى المقاول الهارب محمد على، ردًا على ادعاءاته وأكاذيبه ضد مؤسسات الدولة، قائلاً: "عامل الفيديو ده علشان أرد على محمد علي، وعاوز اتكلم معاك راجل لراجل.. أنت دلوقتى عايش فى دور سعد زغلول".

وطالب الفنان أحمد العوضى، الهارب محمد على بالنزول إلى مصر مع الناس، قائلاً: "عملت موضوع عشان أنت راجل هفأ واتنصب عليك"، مضيفًا: "أنت دكر انزل مع الناس أنت مش راجل، الرجولة فيس تو فيس مش على الفيس".

وأضاف: "لو أنت دكر وقلبك على الغلابة كنت عملت بالـ27 مليون جنيه اللى بتقول صرفتهم على فيلم.. كنت صرفت 10 ملايين بس على الغلابة، وعملت مشروع ليهم"، وتابع: "أنت عاوز تخاطب الطبقة البسيطة بس متجيش تبيع الميه فى حارة السقايين"، مضيفًا: "آخر مسلسل أنت عملت دافع 4 ملايين جنيه للمنتج علشان تشتغل.. اقسم بالله أنا مش بكذب زيك".

وقال: "أنت بتهاجم ناس فى الدولة وهم مش قدامك.. أنت بقالك 15 سنة شغال مع الناس اللى بتدعى إنهم نصبوا عليك.. لو أنت دكر كنت سحبت نفسك، لكن أنت عملت قصور وشاليهات وعملت القرشين وأمنت نفسك سافرت إسبانيا والفيديو بتاعت بحر وطالع تتكلم على الغلابة".

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وأضاف: "أنت فشلت كممثل وعملت نمرة مع الناس اللى كنت شغال معاهم".. متابعًا: "أنت عاوز تعمل عركة وحكاية مع أكبر رأس فى الدولة تعال مصر واعمل مناضل".

وقال: "أنت طالع زي النسوان.. ومسافر وقاعد فى فيلا ومعاك عربيتين وبتسهر وبتشرب خمرة ومقضيها نسوان وطالع تعمل مناضل.. أنت مش عايش عيشة الغلابة بتسخن الناس علشان تخرب البلد وتروح تسكر".

وتابع: "أنت عاوز تحرق البلد عشان نفس.. أنت عندك مرض الشهرة".