بالصور| ناهد السباعي وأبو بكر شوقي ضمن حضور "1982" في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل مسرح المارينا على شاطئ البحر الأحمر، منذ قليل، وضمن عروض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم اللبناني "1982".

وشهد العرض حضور عدد كبير من ضيوف المهرجان من صحفيين ونقاد، إلى جانب المخرج أبو بكر شوقي، الفنانة ناهد السباعي ووالدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، ومخرج الفيلم وليد مؤنس، وعدد من الأطفال المشاركين بالبطولة.

"1982" تدور أحداثه في 100 دقيقة، إنتاج مشترك "لبنان، أمريكا، النرويج"، ويحكي قصة الطفل وسام البالغ من العمر 11 عامًا، الذي ينوي الاعتراف لزميلته بحبه، في الوقت الذي تتعرض فيه سماء بيروت لهجوم جوي. والفيلم من إخراج وليد مؤن