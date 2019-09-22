فيديو| هند صبري خلال العرض الأول لفيلمها "نورا تحلم" بمهرجان سان سيباستيان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
ظهرت الفنانة هند صبري، في العرض الأول لفيلمها السينمائي الجديد"نورا تحلم" بمهرجان سان سيباستيان بإسبانيا.
ونشرت "هند" فيديو عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "أول عرض أوروبي لفيلم نورا تحلم، في مهرجان سان سباستيان العريق، حرارة الجمهور لا تصدق".
وأضافت: "في إنتظار جمهور مهرجان الجونة يوم الثلاثاء، في أول عرض عربي للفيلم، ثم مهرجان قرطاج في أول عرض تونس".
وتلعب هند صبري شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، وتنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها.
"نورا تحلم" فيلم روائي طويل، بطولة هند صبري، لطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف.، وإخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها الروائية الطويلة.
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