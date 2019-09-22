إنجي علي تنشر صورة من داخل مستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة من داخل المستشفى، أعلنت بها تعرضكها لوعكة صحية. علقت علي على الصورة: "الحمد لله أنا بخير وشكرًا لكل اللي اتطمن عليا". يُذكر أن الإعلامية إنجي علي تتواجد حاليًا في الجونة لتغطية فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.



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