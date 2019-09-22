أحمد فلوكس بصحبة نجله: "هيكون من أهم لاعيبة الكورة في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فلوكس، على تهنئة نجله بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على"إنستجرام".

ونشر "فلوكس" صورة مع ابنه، وعلق: "كل سنة وإنت طيب وناجح وبطل وشاطر، ويا رب تبقى أهم لعيب كورة في مصر، وأشوفك ناجح وسند لإخواتك ومامتك، إفتكروا الكلمة دي، الشاب ده هيكون من أهم لاعيبة الكورة في مصر".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم"الممر"، الذي شارك فيه العديد من النجوم، أبرزهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج شريف عرفة.

