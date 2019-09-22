أحمد مراد: الفيل الأزرق 2 حقق أعلى إيرادات في السينما المصرية رغم القرصنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2"، أن يحصد رقمًا قياسيًا في دور العرض السينمائية، إذ حقق إيردادت غير مسبوقة في تاريخ السينما المصرية ليصل إلى 100 مليون جنيه، بعد نحو شهرين فقط طرحه.

قال مؤلف الفيلم الكاتب أحمد مراد، إن "أجمل ما في الأمر أن السينما أصبحت لديها القدرة على تحقيق مبلغا مثل هذا، مما يعني إننا نرفع سقف توقعاتنا ونسعى للدخول بالفيلم المصري إلى مستوى قريب من الفيلم الأجنبي".

وأوضح مراد في تصريحاته لمصراوي، الأحد، أن الصناعة الفنية القوية تستلزم تكاليف عالية، مشيرًا إلى إنه "يتمنى إنتاج أفلام تحقق أضعاف أضعاف هذا الرقم".

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وتابع: "الفيل الأزرق 2، واجه صعوبات كان من الممكن أن تسحب من إيراداته بالسينما كثيرًا، لعل أبرزها القرصنة وتوزيعه على بعض مواقع تحميل الأفلام فضلًا عن عرضه في الكافيهات، وفي ظل هذه الوسائل المنافسة لم تستطع أن تمنع الجمهور من الإقبال عليه، بل بالعكس حرص الكثيرون على دخول الفيلم في دور العرض.

وأشار الكاتب والروائي، إلى أن إقناع الجمهور بالذهاب إلى السينمات في ظل ارتفاع سعر التذكرة، معناه أن الفيلم جذبه بشكل كبير وهذا يُعد انتصارًا للسينما لا سيما وأنه سيكون حافزًا لنا فيما هو قادم.

وعن إن كان ذلك الرقم يصب في مصلحة صناعة السينما، قال مُراد، إن الفن هو الشئ الوحيد الذي يُطلق عليه صناعة، وليس فن فقط، ويجب أن يضع في الاعتبار العديد من الأمور، موضحًا: "اليوم الواحد في الإنتاج بيتكلف كتير، لذا يجب أن يستند الفن عن الفلوس لتحقيق مسعاه، ولا أقصد بكلامي أن الفلوس القليلة لا تصنع عملا جيدا، ولكنني أقصد أن صناعة الأفلام الجيدة يجب أن تساير المعايير العالمية الخاصة بالجرافيك وكاميرات التصوير الحديثة، والتعاقد مع نجوم كبار وكل ما يكون الفيلم متقن ومبذول فيه مجهودًا كل ما تكون النتيجة أفضل".

فيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد والمآخوذ عن روايته الفيل الأزرق، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبد العزيز، هم نيللي كريم وشيرين رضا وهند صبري وإياد نصار. والفيلم من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".