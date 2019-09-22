راغب علامة يهنئ الشعب السعودي بالعيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المطرب راغب علامة، على تهنئة المملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ 89، من خلال حضوره إحتفالية للسفارة السعودية في بيروت.

ونشر راغب، عدد من الصور خلال الإحتفالية، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "تشرفت بحضور احتفال السفارة السعودية في بيروت بمناسبة العيد الوطني السعودي، أبارك للسعودية وللشعب السعودي الحبيب بهذه المناسبة العظيمة".

ويحتفل الشعب السعودي بالعيد الوطني الـ 89 ، غدًا الإثنين، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.