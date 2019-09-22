الثلاثاء.. عرض أولى حلقات الجزء الثاني لمسلسل"عائلة الحاج نعمان" على"mbc مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

بدأت قناة "إم بي سي مصر"، عرض برومو الجزء الثاني من مسلسل"عائلة الحاج نعمان"، على شاشتها، لتعلن من خلاله عن بدء أولى حلقاته يوم الثلاثاء المقبل 24 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تدور أحداث مسلسل"عائلة الحاج نعمان" في فترة السبعينيات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليات الشهير “الحاج نُعمان” الذي يُعاني ابنه الوحيد “خالد” من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بعدالة مع زوجته الأولي وأخواته البنات مما يدفع زوجته للسفر إلي القاهرة بعد حملها مع عدم اعترافه بهذا الحمل مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتتجلى خلال الأحداث جوانب الصدق والحب من جانب والقُبح والكذب والخداع من جانب آخر، وتتكشف الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.

المسلسل يعرض حصريًا على قناة" إم بي سي مصر"، بطولة تيم الحسن، صلاح عبد الله، أحمد بدير، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، هبة مجدي، فاطمة الناصر، ومن تأليف مجدي صابر، ومن إخراج أحمد شفيق.