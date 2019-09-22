ياسين السقا يستعيد ذكريات طفولته بصحبة والديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: استعاد ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، ذكريات طفولته، ونشر صور تجمعه بوالديه عبر حسابه بإنستجرام، وعلق: "شكرا لكم". ياسين السقا ظهر لأول مرة في مشهد ضمن أحداث فيلم "ابن القنصل"، حيث جسد شخصية "والده" في مرحلة الطفولة. من ناحية أخرى، يستكمل الفنان أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، ويشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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